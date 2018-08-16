Селфи ценой в жизнь?

Погоня за лайками может стоить здоровья, а иногда и жизни. Пример тому случай, который произошел в Самаре 13 июля: 13-летняя девочка пыталась сделать селфи на железнодорожном мосту и упала с него на провода. По счастливой случайности подросток остался жив, девочку доставили в больницу им. Н. И. Пирогова с диагнозом электротравма и ожоги.

Аналогичный случай произошел в 2016 году в Удмуртии. Тогда 16-летний юноша перелез через перила пешеходного моста и встал на проходящую под ним сетку ограждения. В итоге он оказался в зоне высоковольтных проводов и получил ожоги ребенка доставили в реанимацию.

В 2015 году в соседнем Татарстане при попытке сделать оригинальные фото двое подростков сорвались с автомобильного моста, при падении задев высоковольтную линию. В тяжелом состоянии ребят доставили в больницу.

Травмы при попытке сделать крутое селфи настолько часты, что МВД России даже выпустили памятку. Почему же подросткам так важны эти снимки? И когда безобидные увлечения фотографиями превращается в повод отправить ребенка к психологу, разбираемся вместе со специалистами?

Забираете телефон, восполняйте дефицит общения

Фотографии стали неотъемлемой частью жизни человека. Социальные сети заполнены миллионами снимков, и это один из способов заявить и рассказать о себе. В компьютере у ребенка целая жизнь, тут есть и враги и друзья, и любовь и дружба.

Селфи, сторис, а за ними и лайки это своего рода психологическое поглаживание признание тебя в обществе. Интерес к твоей персоне повышает внутреннюю самооценку, которая так необходима каждому из нас. И, на мой взгляд, не только подростки, но и достаточно зрелые люди увлечены модным веяньем. Аида Помыткина, психолог

Смешные, рискованные, эмоциональные ролики набирают больше просмотров и лайков. Такие достижения в социальной сети делает подростка интересным, сильным в глазах сверстников. Это их способ самовыражения.

Проблема в том, что удивлять становится все сложнее, и иногда люди идут на абсолютно разные риски: кто во что горазд ради заветных лайков. К сожалению, риски неоправданные, что приводит к плачевным последствиям, продолжает Аида Помыткина. Если вы решили убрать у ребенка телефон, подумайте, чем вы компенсируете его потребность в этом общении и признании. Восполняйте дефицит общения.

В поисках лайков дети могут зайти очень далеко и рискнуть своим здоровьем, а то и жизнью Меньше критики, больше общения с ребенком

Любой подросток всегда хочет выделиться. В 80-е годы это был ирокез и цветные волосы. А в век изобилия информации и компьютеризации методы, которые используют школьники, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, иные.

Быть яркой индивидуальностью это хорошо. Хуже, когда мы стремимся быть похожими или становимся вовсе серыми мышками. Молодое поколение заряжено новой свежей энергией. У них еще нет разочарований и опыта ошибок. Они верят в то, что их жизнь будет лучше, чем у родителей. Посмотрите фильм Стиляги там про яркую индивидуальность. Также в этом случае ребенок исследует свои границы и возможности. Оксана Яковлева , семейный психолог

Желание выделиться, проявить себя как яркую индивидуальность это одна из причин пристрастия к виртуальному общению. Другая попытка закрыть свое чувство одиночества, так как дома нарушены доверительные отношения. Если ребенок не чувствует себя ценным и важным, то будет искать эти чувства в другом месте. Он ждет, чтобы его похвалили, а лайки и просмотры повышают его ценность.

Семья это источник любых проявлений. И здесь я рассматриваю не только родителей, но и четыре поколения, которые жили до рождения ребенка. Мы все взаимосвязаны. Часто родители не умеют контактировать друг с другом и ссорятся. Не умеют взаимодействовать и с ребенком, не играют и не общаются, объясняет семейный психолог.

Селфи и сторис могут свидетельствовать о том, что ребенок страдает от одиночества

Важно поддерживать ребенка через внимание и одобрение. Находите с ним общий язык без критики, обсуждения и спокойно выдерживайте его ошибки.

К сожалению, не все родители это могут. Поэтому важно, чтобы родители своевременно учитывали свои недостатки, не требуя от ребенка больше, чем он может сделать. Лучшее решение, если родители возьмут на себя ответственность за эмоциональную нестабильность, завышенные ожидания и тревогу, которая возникает при общении с ребенком. Взять ответственность значит обратиться к специалисту и выработать новые стратегии поведения, которые будут более успешными во взаимодействии с чадом, говорит Оксана Яковлева.