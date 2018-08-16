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Прятавшая труп сына в шкафу многодетная пермячка предстанет перед судом
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Прятавшая труп сына в шкафу многодетная пермячка предстанет перед судом 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Кунгуре в суд передано уголовное дело в отношении 36-летней многодетной матери. Ее обвиняют в оставлении годовалого сына в опасности, в результате чего он погиб. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Трагедия произошла 13 апреля 2017 года. По предварительным данным, пьяная женщина положила двух годовалых близнецов (мальчика и девочку) в коляску и покатила их по квартире. В какой-то момент подсудимая споткнулась, и коляска перевернулась. Дети оказались на полу. Мальчик получил тяжелые травмы, однако женщина не вызвала врача.
16 апреля ребенок скончался. Испугавшись, женщина спрятала его тело в шкаф.
Следует отметить, что у пермячки есть еще трое детей — 3, 5 и 11 лет.
Ранее по теме: В Прикамье многодетная мать прятала труп младенца в шкафу
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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