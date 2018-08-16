Для будущих родителей ТиНАО открылась школа 500 шагов вместе

Фото:mos.ru В столице начала свою работу школа для будущих мам «500 шагов вместе». Школа для мам и пап открыли на базе городской больницы имени С. С. Юдина и детской поликлиники № 118.

По сообщению пресс-службы Мэра и правительства Москвы , получить консультации здесь смогут жители из Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов.

"Наша школа помогает будущим мамам и папам подготовиться к появлению малыша и получить всю необходимую информацию непосредственно от врачей, в том числе от педиатров. У пар, посещающих занятия, меньше страхов перед появлением ребенка, что очень важно для тех, кто готовится стать родителями впервые", — рассказал заместитель главного врача больницы имени С. С. Юдина Михаил Цурцумия.

Участникам мероприятий проекта расскажут, как прикрепиться к поликлинике, получить рецепт на молочную кухню и каких врачей нужно посетить, а также посетители школы узнают об уходе за новорожденными и необходимых малышу справках и документах.