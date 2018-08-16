TMZ: сыновья Брэда Питта не хотят его видеть

Актриса Анджелина Джоли , почти два года находящаяся в состоянии развода со своим мужем Брэдом Питтом , смогла настроить против него детей, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Джоли не мешает Питту видеться с тремя родными и тремя приемными детьми, однако она смогла повлиять на их любовь к отцу. Как утверждают инсайдеры, ему стало сложно найти общий язык с наследниками, а некоторые из них и вовсе не хотят его видеть. При этом мальчики настроены по отношению к нему более жестко, чем девочки.

Также стало известно, что суд определил порядок встреч Брэда Питта с детьми. Он сможет видеть их через день по нескольку часов.

Ранее Питт опроверг обвинения Джоли по поводу незначительных алиментов.