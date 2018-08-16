5 составляющих правильной детской комнаты

Детская комната — это территория самого маленького члена семьи, поэтому в основе ее интерьера должны лежать 3 ключевых принципа: безопасность, функциональность и позитивные эмоции. Я пообщалась со специалистами салона детской мебели Prima Vera и узнала, с помощью каких составляющих можно интересно и безопасно оформить пространство для ребенка.

1. Безопасная мебель

Выбирая детскую мебель, делай упор на натуральные и экологически чистые материалы: дерево, МДФ, березовую фанеру и ЛДСП класс эмиссии Е1 проверенных производителей. Компания Prima Vera при производстве детской мебели использует только безопасные для здоровья ребенка материалы и лакокрасочные покрытия, которые не выделяют в воздух токсичных веществ. Покрытия имеют полуматовую степень блеска, что очень практично, так как на мебели не будет видно отпечатков от детских рук. Для безопасности маленького хозяина комнаты мебель Prima Vera не имеет острых углов, у кроватей высокие бортики, а спортивно-игровые комплексы надежно закрепляются к стене. Все кровати оснащены ортопедическим основанием для правильной поддержки позвоночника. Для обустройства спального места ребенка ты можешь выбрать односпальную кровать с ярким дизайном, двухъярусную кровать с лестницей на второй этаж, кровать-чердак или кровать в виде домика. Плюсом является еще и то, что спальное место у кровати можно сделать абсолютно любого размера, а для двухъярусных кроватей даже спальные места разной ширины, что очень удобно для родителей и гостей ребенка. Узнать подробнее

2. Спортивно-игровая зона

Особое внимание стоит уделить обустройству игровой зоны для физического и творческого развития ребенка. Установи для него деревянный спортивный уголок, состоящий из различных шведских стенок, дополненных канатом или кольцами. Он поможет окрепнуть мышцам и опорно-двигательному аппарату ребенка, разовьет ловкость и координацию. Спорткомплексы устойчивы и безопасны, выдерживают нагрузку до 120 килограмм и оснащаются матами со съемными чехлами из различных тканей. Дать простор для творчества ребенку позволят меловые доски для рисования и заметок. Их можно повесить на стену, прикрепить на дверь или в игровой домик. Все варианты позволят сэкономить пространство для небольшой комнаты. Заказать дизайн-проект

3. Системы хранения

Решить проблему хранения игрушек и поддержания порядка в детской помогут дизайнерски оформленные сундуки, ящики для игрушек и другие системы хранения. Благодаря небольшим размерам сундука ребенок сможет сам прятать и доставать игрушки, а яркое необычное оформление будет служить дополнительным украшением комнаты. Сундук лавандового цвета со спинкой, украшенной изящной короной и мягкой подушкой, подойдет для маленькой принцессы, а пиратская тема станет интересным решением для комнаты мальчика. Заказать дизайн-проект

4. Тематический текстиль

Приступив к оформлению детской комнаты, стоит помнить, что цветовая гамма и характер рисунков на домашнем текстиле оказывают значительное влияние на формирование эмоционального состояния ребёнка. Не перегружай комнату слишком яркими расцветками, выбирай светлые, спокойные тона. Нежно-розовое белье и покрывала с тканевыми вставками, подушки с вышивкой, воланами или цветочным принтом в форме конфет и сердец подойдут для комнаты девочки. Для мальчиков можно подобрать текстиль в морской теме с изображением географических карт и кораблей. Для создания текстильных изделий Prima Vera использует качественные ткани с высоким содержанием хлопка, произведенные в Испании и Турции. Узнать подробнее

5. Индивидуальный дизайн

Интерьер детской комнаты должен создаваться с учетом половозрастных особенностей ребенка, его потребностей и интересов. Компания детской и подростковой мебели Prima Vera поможет воплотить любые дизайнерские решения, оформив уникальный, стильный и комфортный интерьер. Дизайнеры компании разработают проект, предложат варианты расстановки необходимой мебели, подберут гармоничную цветовую гамму и изображения для оформления комнаты. Прежде чем приступить к реализации проекта, они представят тебе 3D-визуализацию интерьера в цвете и с нескольких ракурсов. PrimaVera дает годовую гарантию на мебель, в этот период производится бесплатное гарантийное обслуживание, если это потребуется. Ты можешь дополнить или полностью изменить интерьер комнаты по мере взросления ребенка: поменять цвета покраски фасадов, дополнить или, наоборот, отказаться от изображений с росписью или заменить ручки.

Для помощи в обустройстве детской обращайся к профессионалам, которые специализируются именно на детской мебели и интерьерах. Профессионалы Prima Vera обязательно помогут тебе создать идеальный детский уголок.