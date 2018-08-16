Милонов призвал защищать права приемных родителей и игнорировать мымр

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вместо ограничения числа приемных детей создать эффективную базу данных сирот с возможностью усыновления из провинциальных детдомов, сообщил сайт «НСН». Такую реакцию парламентария вызвало предложение Минпросвещения ужесточить требования к кандидатам в усыновители.

Виталий Милонов в ходе заочного спора с главой Минпросвещения Ольгой Васильевой указал, что при повышенном внимании к приемным родителям зачастую государство не обращает внимания и не контролирует ситуацию в родных семьях. При этом требования к усыновителям постоянно ужесточаются, а процесс усыновления становится все сложнее.

«Тестирование, говорите? Хорошо, мы будем тестировать приемных родителей. А представьте себе ситуацию. Родила какая-нибудь мымра из «Дома-2» и воспитывает ребенка?! Почему приемным родителям у нас большое внимание, а к настоящим — никакого! Да и статистика показывает, что мало проблем доставляют приемные дети, а не воспитывающиеся в родных семьях. Другой вопрос: кто будет проводить тестирование? Психологи, психиатры? Так по половине из них плачет Кащенко!», — высказал свое мнение парламентарий.

Милонов добавил, что институт усыновления у нас далек от совершенства. Так, например, в столице и крупных городах выстраиваются очереди, чтобы усыновить сирот, тогда как в провинциальных детдомах детей практически не забирают в семьи.