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Милонов призвал защищать права приемных родителей и игнорировать мымр
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Милонов призвал защищать права приемных родителей и игнорировать мымр 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вместо ограничения числа приемных детей создать эффективную базу данных сирот с возможностью усыновления из провинциальных детдомов, сообщил сайт «НСН». Такую реакцию парламентария вызвало предложение Минпросвещения ужесточить требования к кандидатам в усыновители.
Виталий Милонов в ходе заочного спора с главой Минпросвещения Ольгой Васильевой указал, что при повышенном внимании к приемным родителям зачастую государство не обращает внимания и не контролирует ситуацию в родных семьях. При этом требования к усыновителям постоянно ужесточаются, а процесс усыновления становится все сложнее.
«Тестирование, говорите? Хорошо, мы будем тестировать приемных родителей. А представьте себе ситуацию. Родила какая-нибудь мымра из «Дома-2» и воспитывает ребенка?! Почему приемным родителям у нас большое внимание, а к настоящим — никакого! Да и статистика показывает, что мало проблем доставляют приемные дети, а не воспитывающиеся в родных семьях. Другой вопрос: кто будет проводить тестирование? Психологи, психиатры? Так по половине из них плачет Кащенко!», — высказал свое мнение парламентарий.
Милонов добавил, что институт усыновления у нас далек от совершенства. Так, например, в столице и крупных городах выстраиваются очереди, чтобы усыновить сирот, тогда как в провинциальных детдомах детей практически не забирают в семьи.
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