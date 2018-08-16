После слухов об анорексии и нервном срыве: Анджелина Джоли с детьми в Лос-Анджелесе

Недавно в Сети появилась информация о том, что Анджелину Джоли (43) экстренно госпитализировали в психиатрическую клинику. Причина: подавленное психологическое состояние и страшная анорексия. А все из-за того, что они с Брэдом (54) никак не могут прийти к соглашению в вопросе опеки над детьми. По информации инсайдеров, Анджелина Джоли должна была находится в клинике больше двух недель.

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Но сегодня звезду подловили папарацци с Шайло (12) в Лос-Анджелесе. Звезда с дочкой направлялись в магазин. Судя по всему, госпитализация актрисы либо слух, либо она уже на следующий день выписалась из больницы.

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Напомним, Джоли и Питт познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2004-м. Вскоре они начали встречаться, а официально оформили отношения только через 10 лет. Но уже в 2016-м Анджелина подала на развод ради благополучия и безопасности их детей. У супругов три биологических ребенка и три усыновленных.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/posle-sluhov-ob-anoreksii-i-nervnom-sryve-andzhelina-dzholi-s-detmi-v-los-andzhelese/