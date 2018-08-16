Этот мужчина всего лишь хотел, чтобы в классе его ребенка было равноправие, но его не слушали.

Однажды в небольшой местной школе на родительском собрании одного класса большинством голосов было решено закупить детям новые столы.

Но загвоздка была в том, что у пяти семей не оказалось денег на новые столы, и тогда большинство матерей решили, что дети бедных родителей останутся сидеть за старыми партами.

Один из отцов был против такого поворота событий и сказал, что это приведет к еще большему разделению детей в классе на бедных и богатых.

Мужчина предложил обеспеченным родителям сдать чуть больше денег и закупить новые столы для всех или же не менять мебель вообще.

Такое предложение большинство родителей не поддержали, ведь женщины не столько заботились об удобстве детей, сколько хотели произвести впечатление на других родителей.

Спустя несколько дней в класс привезли новые столы для избранных учеников. Старые же столы сдвинули в один угол, и там заставили сидеть бедных детей. Но длилась это не долго.

Богатенькие мамаши не подозревали, что отец, который заступился за детей из бедных семей, на самом деле оказался обеспеченным бизнесменом. Он решил проучить зазнавшихся родителей и приобрел для оставшихся детей в классе роскошные столы вместе с регулируемыми креслами!

Такой поворот событий поверг родителей в шок. Те, кто еще несколько дней назад и слушать ничего не хотели о равноправии, хором закричали, что это самая настоящая дискриминация! Они обвинили отца-бизнесмена в том, что он своим поступком оскорбил их детей!

Мужчина же на все нападки ответил просто: «А чем вы недовольны? Вы же сами хотели, чтобы у части детей в классе столы были лучше, чем у других. Так и получилось! И вообще, можете считать это социальным экспериментом.»

Я считаю, что его поступок достоин уважение. Хотите изменить мир к лучшему? Начинайте с малого!