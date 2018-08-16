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В роддоме ГКБ им. Вересаева в САО начали выдавать свидетельства о рождении ребенка
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В роддоме ГКБ им. Вересаева в САО начали выдавать свидетельства о рождении ребенка 

Префектура САО города Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Свидетельство о рождении начинают выдавать в роддоме Городской клинической больницы им. Вересаева Департамента здравоохранения Москвы. Теперь родители, которые определились с именем малыша, могут получить важный документ прямо при выписке из роддома.
Свидетельство о рождении оформляет медицинский персонал больницы, родителям нужно только передать необходимый пакет документов.
Для того чтобы получить свидетельство о рождении в родильном доме, женщине необходимо написать заявление на бланке (его выдают в больнице), предоставить оригиналы паспортов родителей ребенка, для супругов — свидетельство о заключении брака. Также нужно приложить медицинскую справку о рождении, которую выдают в роддоме.
Со списком роддомов, в которых начали выдавать свидетельства рождении, можно ознакомиться на сайте mos.ru
При выписке можно получить не только свидетельство о рождении. Во всех роддомах Департамента здравоохранения Москвы бесплатно выдают подарочный набор с приданым для новорожденного. Туда входят 44 универсальных предмета, которые подходят и для мальчиков, и для девочек: матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и многое другое.
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