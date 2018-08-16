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Врачи ГКБ № 15 готовят будущих мам к родам
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Врачи ГКБ № 15 готовят будущих мам к родам 

Управа района Вешняки 37 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В ГКБ №15 прошёл День открытых дверей. Он был организован в конференц-зале Акушерского отделения роддома больницы. На мероприятие собрались преимущественно будущие мамы со сроком беременности от 32-х недель.
В рамках Дня открытых дверей врачи поговорили с женщинами об основных организационных вопросах, рассказали им о правилах госпитализации в роддом и о том, как обычно проходит подготовка к родам. Специалисты объяснили собравшимся, возможно ли делать обезболивание при родах, могут ли присутствовать мужья при рождении ребенка. Пациенткам сообщили, как организовано послеродовое пребывание мам и малышей в роддоме, какие прививки нужно сделать новорождённым.
После теоретической части посетители смогли лично осмотреть современные палаты клиники и познакомиться с работающими там врачами-акушерами.
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