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Что нужно знать о льготах в детском саду
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Что нужно знать о льготах в детском саду 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Каждый год что-то меняется, и список первоочередников в детский сад в том числе. И если вы запутались, льготники вы или нет, есть ли у вас право получать компенсацию и стоит ли писать выше о том, что ваши права ущемлены, мы поможем вам в этом разобраться.

Кому без очереди

К первым относятся дети сирот, которые находятся в возрасте от 18 до 23 лет, а также лиц, которые в том же возрасте воспитывались одним родителем. Доказать такое право можно, показав справку от органов опеки.
Без очереди в детский сад могут отдать своих детей и пострадавшие на Чернобыльской АЭС. В списке документов, доказывавших этот факт, будет справка об эвакуации, свидетельство об инвалидности (если она имеется).
Неблагополучные семьи имеют право на сад без очереди, а также малыши, воспитывающиеся приёмными родителями (по направлению от комиссии по делам несовершеннолетних), и дети судей и прокуроров (потребуется предоставить справку с места работы).

Кто первый

После того, как будут распределены внеочередные льготники, места в МДОУ обязаны предоставить тем, кто находится во льготной очереди, а это:
Дети работников полиции и даже бывших работников полиции, которые на службе получили увечья.
К этой же группе относятся и семьи погибших при исполнении долга полицейских. Чтобы доказать этот факт, надо принести справку из социальной защиты населения.
Дети военных, служащих по договору. Необходимо предоставить документ из военного комиссариата.
Дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Подтвердить это можно соответствующими медицинскими документами.
Дети из многодетных семей. Доказать это можно удостоверением и свидетельствами о рождении детей.

Кто имеет право

А как же дети педагогов, матерей-одиночек и те, у кого брат или сестра уже посещают детский сад? Все они — не льготники, а обладатели преимущественного права. То есть после того, как будут распределены внеочередники и льготники, рассмотрят и их кандидатуры. При наличии мест. Доказать то, что вы имеете преимущественное право, можно:
Матерям-одиночкам — показав свидетельство о рождении ребёнка с пустой графой «отец».
Педагогам — предоставив справку с места работы.

Местные льготы

Но это ещё не всё. Есть «счастливчики», в регионе которых действуют дополнительные льготы. Так, в некоторых городах России дают льготу при поступлении в детский сад студентам и переселенцам.
Уточнить, какие действуют льготы в вашем регионе, можно в отделении социальной защиты населения либо в комитете по образованию.

Деньги за отсутствие места

Информацию о компенсации за не предоставленное место в детском саду многие воспринимают как байку. Но на самом деле компенсация существует, только не во всех регионах страны.
На сегодняшний момент такую выплату дают в чуть более 10 местах нашей необъятной, причём условия везде разные. Например, в Кирове, Красноярске, Самаре можно получить компенсацию только на ребёнка возраста от полутора до трёх лет (1500 — 3700 руб), а в Архангельске и Липецке материальная поддержка (5000 рублей) предназначена для семей с детьми от трёх лет.
Уточнить информацию о вашем регионе можно также в отделении соцзащиты либо в комитете по образованию.

Льготная оплата

А что с самой оплатой за детский сад? Здесь также есть льготники: те, кому полностью возвращается оплата, и те, кому частично возмещаются расходы за содержание ребёнка в саду.
К первым относятся малыши с туберкулёзной интоксикацией, сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей.
Ко вторым — многодетные семьи, дети инвалидов, участников Чернобольской АЭС, контрактников. Им положена компенсация до 50%.
Кстати, есть и местная «поддержка» рождаемости. К примеру, во многих регионах страны в зависимости от очередности детей в самой семье выплачивается компенсация по расходам за содержание в детских садах. За первого ребёнка родителю возвращается 10% от уплаченной суммы, за второго 20%, за третьего — 50%.
Быть льготником в очереди на детский сад — это огромная удача. Но не стоит расслабляться и лучше встать в неё заранее, ведь всем известно, в связи с нехваткой дошкольных учреждений, в городах России часто образуются огромные очереди из самих льготников. Удачи вам в этом нелёгком деле!
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