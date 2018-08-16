Малыши из Молжаниновского провели опыты с водой

В дошкольных группах «Школы Перспектива» малыши провели свои первые научные опыты и эксперименты. В качестве исходного материала использовали воду. Об этом сообщили в администрации детского сада.

— Также мы проводили опыты с воздухом («Узнай запах с закрытыми глазами», «Почему шарик надувается?»), светом («Предметы какого цвета на солнце сильнее нагреваются») и мыльными пузырями, — пояснили воспитатели.

Завершили обеденную прогулку на свежем воздухе подвижными играми: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок».

А ребята средней и старшей групп отправились в настоящий поход с палатками и устроили пикник. (еп)