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Малыши из Молжаниновского провели опыты с водой
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Малыши из Молжаниновского провели опыты с водой 

Управа района Молжаниновский города Москвы 30 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольных группах «Школы Перспектива» малыши провели свои первые научные опыты и эксперименты. В качестве исходного материала использовали воду. Об этом сообщили в администрации детского сада.
— Также мы проводили опыты с воздухом («Узнай запах с закрытыми глазами», «Почему шарик надувается?»), светом («Предметы какого цвета на солнце сильнее нагреваются») и мыльными пузырями, — пояснили воспитатели.
Завершили обеденную прогулку на свежем воздухе подвижными играми: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок».
А ребята средней и старшей групп отправились в настоящий поход с палатками и устроили пикник. (еп)
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