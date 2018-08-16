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Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника
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Молодая мама покусала хозяина собаки из-за отсутствующего намордника 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Многочисленными ссадинами, синяками и даже укусами закончился спор хозяев собаки с молодой мамой в Астрахани, сообщает газета «Волга». А разгорелся он из-за отсутствия намордника у американского стаффордширского терьера.
Переросшая в драку словесная перепалка произошла около восьми часов вечера в минувший вторник, 14 августа, в Кировском районе города. Прогуливавшаяся с ребенком и своей матерью женщина сделала замечание владельцам пса, но те указали на поводок и гарантировали, что животное совершенно безопасно. Прийти к взаимопониманию сторонам не удалось, напротив, конфликт перешел в силовую фазу.
"После драки у меня вырванный клок, разбита губа и порвана обувь. У парня разбит дорогой телефон и, не поверите, укусы на руках! Множественные укусы от мамы этой девушки!" — рассказала Ксения, упиравшая на то, что драку начала именно мама ребенка.
Анна, ставшая очевидцем противостояния, отметила, что пара выгуливала пса рядом с детской площадкой и ребенок его действительно испугался. «Со стороны несовершеннолетней собачницы посыпались оскорбления нецензурной бранью в сторону ребенка, а потом и матери ребенка, мама ребенка, соответственно, ответила приблизительно тем же», — описала она ход событий.
В дело вмешались полицейские, любопытно же другое: всё это время стаффордширский терьер сидел в стороне и спокойно наблюдал за происходящим.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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