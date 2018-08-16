Родители сказали ее парню, что он может называть их «мама и папа». Но реакция парня разбила ее сердце!

У моего парня, Габриэля было очень тяжелое детство, которое даже представить себе сложно. Он рос в очень бедной семье, потерял обоих родителей в раннем детстве, потерял двух братьев, которые жестоко обращались с ним… Я могу продолжать, но только этого было бы достаточно, чтобы сломать меня. Но, не смотря на все это, в Габриэле было столько страсти и любви к жизни и людям, сколько я не видела ни в одном человеке, которого встречала.

Вчера был его день рождения, но даже в этот день он настаивал на том, чтобы самостоятельно приготовить ужин для меня, моего брата, сестры, моих родителей, бабушки и дедушки. Мы пригласили его в нашу семью, чтобы он не праздновал свой день рождения в одиночестве.

После отличного ужина мы просто сидели в гостиной, разговаривали, смеялись и играли в игры все вместе, когда Габриэль обратился к моим родителям. Я не помню точно, что он сказал, но он закончил свой монолог, фразой: «…мистер и миссис (фамилия).» Как только он сказал это, мои родители одновременно сказали ему, чтобы он называл их мама и папа. Я помню, как моя мама сказала: «О, Габриэль, дорогой, просто называй нас мама и папа. Мы давно уже прошли официальную стадию». Мой отец говорил нечто подобное, но я уже не помню дословно.

Габриэль сидел молча какое-то время, а потом спросил их, уверены ли они в этом. Родители беспечно ответили, что конечно, и что он давно стал частью нашей семьи. Они не понимали, что это значило для него.

Габриэль тихо встал и пошел на кухню. Я последовала за ним, он плакал навзрыд. Я подошла и обняла его, а через несколько минут мои (наши) родители, пришли и утешили его. Он заверил их, что ни в чем не ошибся, и объяснил, сколько значило для него то, что они сказали ему.

Это был прекрасный момент, который мы будем лелеять всегда.