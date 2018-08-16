«Ему нужно дать шанс». Органы опеки решили отдать малолетних детей судимому бывшему алкоголику с туберкулезом

Каждый имеет право на второй шанс. Так посчитали органы опеки Каневского района Кубани, которые решили отдать двух маленьких детей бывшему алкоголику Сергею. Мужчина болел туберкулезом и уже был судим. Его бывшая жена Евгения больна — она перенесла инсульт и не может разговаривать. Мать женщины Алла в шоке — считает, что бывшему зэку нужны не дети, а деньги. Подробности выяснил корреспондент «360».

Евгения и Сергей в разводе уже четыре года. Их общим детям три и пять лет. После трагедии с Евгенией бывший супруг никак не стремился помочь. Ни жене, ни детишкам. Бабушка ребятни не понимает, зачем они ему нужны. Она считает, что мужчину интересуют лишь деньги. Не желая отдавать внуков на воспитание бывшему зятю, являющемуся носителем туберкулеза, женщина обратилась за помощью к адвокату и в органы опеки.

Источник фото: «Одноклассники»

«Он ведь алкаш, он через полгода запьет, а дети куда? Они уже привыкли, ходят здесь в садик. Я пошла к адвокату, а она мне сказала, что ему деньги нужны. А что? На каждого ребенка по 12 тысяч», — рассказала Алла.

По словам женщины, дело приняло не тот оборот, на который был расчет. Органы опеки сделали запрос на характеристику Сергея и акт обследования жилья. К удивлению Аллы, отец малышей закодировался и даже достал справку о том, что устроился на работу.

Источник фото: «Одноклассники»

«Не понимаю, как этому человеку можно доверить детей. Еще будучи мужем и женой, Сергей и Евгения купили квартиру за материнский капитал, из которой пьющий супруг почти все вынес и пропил. Его кодировали не менее десяти раз! Из-за него детки стояли на учете, поскольку Сергей — носитель туберкулеза. Он дважды был судим, то ли за воровство, то ли еще за что. Точно знает Евгения, но она не может говорить. Поэтому полиция должна сделать запрос», — добавила бабушка детей.

В органах опеки заявили, что пока Сергей не докажет бумагами, что он ведет нормальный образ жизни, не болеет и имеет все условия для проживания, дети будут с бабушкой.

«Каждый человек, который когда-то ошибался, имеет право на второй шанс», — считает Ольга К., сотрудник Управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Каневского района.

Женщина добавила, что по законодательству, Сергей не должен собирать никаких документов, так как он родной отец детей.