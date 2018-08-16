В Воронежской области сельский глава жмёт штангу от груди и жителям советует

Павел Чибисов несколько лет тренировал детей самбо, а сейчас решил научить их боксу. Самый спортивный глава села в Таловском районе живёт в Тишанке. После основной работы чиновник спешит в спортивный зал, где его ждут местные жители, чтобы потренироваться вместе. Вот уже несколько лет подряд руководитель села личным примером приобщает селян к спорту. Два года назад чиновник серьёзно увлекался пауэрлифтингом. Тогда стал чемпионом Европы и мира по народному жиму. Павел выжал от груди 90-килограммовую штангу 43 раза, тем самым побив рекорд России. Несколько лет подряд он тренировал детей самбо, а сейчас решил научить их боксу. Причём, сам Павел Чибисов этим видом спорта никогда не занимался, но всегда интересовался. Чтобы приступить к тренировкам, говорит, пришлось прочесть много методической литературы. Сейчас ему помогают также тренеры по боксу из других районов. А в клубе появился ринг. Новым единоборством в Тишанке заинтересовались не только дети, но и взрослые. Теперь на тренировках можно встретить школьников, местных предпринимателей, и даже пчеловодов. Боксом заинтересовались и девочки.