В Воронежской области сельский глава жмёт штангу от груди и жителям советует 

Павел Чибисов несколько лет тренировал детей самбо, а сейчас решил научить их боксу. Самый спортивный глава села в Таловском районе живёт в Тишанке. После основной работы чиновник спешит в спортивный зал, где его ждут местные жители, чтобы потренироваться вместе. Вот уже несколько лет подряд руководитель села личным примером приобщает селян к спорту. Два года назад чиновник серьёзно увлекался пауэрлифтингом. Тогда стал чемпионом Европы и мира по народному жиму. Павел выжал от груди 90-килограммовую штангу 43 раза, тем самым побив рекорд России. Несколько лет подряд он тренировал детей самбо, а сейчас решил научить их боксу. Причём, сам Павел Чибисов этим видом спорта никогда не занимался, но всегда интересовался. Чтобы приступить к тренировкам, говорит, пришлось прочесть много методической литературы. Сейчас ему помогают также тренеры по боксу из других районов. А в клубе появился ринг. Новым единоборством в Тишанке заинтересовались не только дети, но и взрослые. Теперь на тренировках можно встретить школьников, местных предпринимателей, и даже пчеловодов. Боксом заинтересовались и девочки.
Сейчас глава уделяет больше внимания физическим нагрузкам и упражнениям на выносливость. Учит и технике нанесения ударов. Чиновник считает, что в селе должно быть многообразие видов спорта, у детей должен быть выбор, чем заниматься и где проводить свободное время. — Наплыв детей достаточно большой, несмотря на то, что каникулы, речка, мопеды, футбол, все равно какой-то контингент детей остался рядом здесь в этих стенах, очень приятно. Я думаю, что в сентябре у нас будет гораздо больше детей, чем обычно. Я стараюсь больше не отставать от молодёжи, двигаться вперёд, ну, для кого-то это может стать примером, — глава Тишанского сельского поселения Павел Чибисов. — Он нас к этому приучает, и мы не гуляем, нигде не сидим в обществе каких-то там плохих людей, а у нас очень много их. И нас Павел Викторович к этому ведет и нам это очень нравится, он для нас да, авторитет, — отметила жительница Тишанки Елена Хромова.