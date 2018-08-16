Фото дня: Джастин Бибер в четвертый раз стал старший братом и показал новорожденную сестру 

У отца Джастина Бибера родилась дочь.
В семье Джастина Бибера пополнение. У его отца Джереми Бибера родилась дочь. В своих Instagram отец и сын уже показали первые фото новорожденной малышки. Ты только посмотри на эту улыбающуюся красавцу, которую назвали Бэй Бибер.
— подписал умилительный кадр Джастин.
А Джереми разместил в своей соцсети снимок прямо из родильной палаты. На фото запечатлена новорожденная малышка и его новая жена Ребело.
К слову, молодые родители только недавно сыграли свадьбу, на которой присутствовал и Джастин вместе с Селеной Гомес. Тогда пара пыталась наладить отношения после очередного расставания.
Напомним, отец Джастина и его мама никогда не были женаты. А Бибер-младший родился, когда Джереми было всего 19 лет. Но расставание родителей не помешало артисту поладить с новой семьей отца, а также подружиться с братом и сестрой. В своем Instagram Джереми часто делится совместными семейными кадрами со своими детьми.
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Фото:Instagram