Механик увидел маленького ребенка в закрытой наглухо машине. Он был ошеломлен, когда мать сказала ему это!

Я механик. Однажды я ремонтировал тормоза в одном внедорожнике. Я запрыгиваю в машину, чтобы проверить их исправность, когда вижу в зеркало заднего вида маленького мальчика пристегнутого в автомобильном кресле. Он улыбается и машет мне рукой. Я быстро поворачиваюсь и смотрю на него ошарашенно, спрашиваю: «Почему ты здесь?»

Мальчик: «Мама сказала, что я могу остаться в машине.»

Я: «Я думаю, что твоя мама ошиблась.»

Я опускаю стекла и зову моего босса. Он подходит, и его челюсть отвисает от удивления. Я вытягиваю ребенка из автокресла, и мы гуляем с ним в холле, держась за руки.

Мать: «Как ты смеешь трогать моего ребенка! Я ЗВОНЮ В ПОЛИЦИЮ!»

Я: «Не кричи на меня. О чем ты вообще думала, оставив своего сына в автомобиле? Ты хоть представляешь, как жарко было в машине, когда я сел в нее?!»

Мать: «Он очень беспокойный. Единственный место, где он может успокоиться и поспать — это машине! ЗАЧЕМ ТЫ ВЗЯЛ ЕГО?!»

Я: «Мэм! Я не оставлю ребенка в машине, в которой ограничен доступ кислорода, в то время как я ее ремонтирую.»

Босс: «Давайте, мэм… позвоните в полицию и объясните им, почему беспокойство вашего сына является достаточной причиной, чтобы оставить его в машине с поднятыми стеклами… я думаю, что они разберутся с вами.»

Она бормочет что-то, ругаясь на нас, в течении примерно 30 секунд, пока садится в свою машину и уезжает.

Босс, обращаясь ко мне: «Ты хочешь вернуть эту машину?»

Я: «Я вообще хотел идти на обед.»

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