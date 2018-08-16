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Механик увидел маленького ребенка в закрытой наглухо машине. Он был ошеломлен, когда мать сказала ему это!
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Механик увидел маленького ребенка в закрытой наглухо машине. Он был ошеломлен, когда мать сказала ему это! 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Я механик. Однажды я ремонтировал тормоза в одном внедорожнике. Я запрыгиваю в машину, чтобы проверить их исправность, когда вижу в зеркало заднего вида маленького мальчика пристегнутого в автомобильном кресле. Он улыбается и машет мне рукой. Я быстро поворачиваюсь и смотрю на него ошарашенно, спрашиваю: «Почему ты здесь?»
Мальчик: «Мама сказала, что я могу остаться в машине.»
Я: «Я думаю, что твоя мама ошиблась.»
Я опускаю стекла и зову моего босса. Он подходит, и его челюсть отвисает от удивления. Я вытягиваю ребенка из автокресла, и мы гуляем с ним в холле, держась за руки.
Мать: «Как ты смеешь трогать моего ребенка! Я ЗВОНЮ В ПОЛИЦИЮ!»
Я: «Не кричи на меня. О чем ты вообще думала, оставив своего сына в автомобиле? Ты хоть представляешь, как жарко было в машине, когда я сел в нее?!»
Мать: «Он очень беспокойный. Единственный место, где он может успокоиться и поспать — это машине! ЗАЧЕМ ТЫ ВЗЯЛ ЕГО?!»
Я: «Мэм! Я не оставлю ребенка в машине, в которой ограничен доступ кислорода, в то время как я ее ремонтирую.»
Босс: «Давайте, мэм… позвоните в полицию и объясните им, почему беспокойство вашего сына является достаточной причиной, чтобы оставить его в машине с поднятыми стеклами… я думаю, что они разберутся с вами.»
Она бормочет что-то, ругаясь на нас, в течении примерно 30 секунд, пока садится в свою машину и уезжает.
Босс, обращаясь ко мне: «Ты хочешь вернуть эту машину?»
Я: «Я вообще хотел идти на обед.»
Поделитесь этим сообщением со всеми, чтобы убедитесь, что каждый родитель знает, что это не нормально оставлять ребенка в машине с закрытыми окнами.
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