Живой товар, или Как болгарские цыгане зарабатывают на торговле детьми

Уже больше десятилетия цыгане из Болгарии пользуются налаженной схемой по продаже новорожденных детей. Беременные женщины отправляются в Испанию, Грецию или на территорию Португалии, а домой едут уже без ребенка, но с деньгами. В среднем стоимость младенца может достигать €5 тысяч. Продажа детей осуществляется по налаженному трафику, а непосредственное участие в схеме занимают организаторы. Они ищут людей из обеспеченных семей, которые хотят купить ребенка и берут за это проценты от суммы. Затем будущий отец малыша отправляется в Болгарию, и непременно сохраняет проездной билет. Для пересечения границы между Грецией и Болгарией не требуются загранпаспорта, а пребывание иностранца на территории последней никак не фиксируется. Покупателю необходимо пробыть на территории Болгарии хотя бы сутки, а затем работу снова начинает организатор. Он находит беременную цыганку, срок которой совпадает с датой приезда «заказчика». Подавляющее большинство цыганок не против добровольно отдать новорожденного с целью финансовой выгоды, поэтому проблем с поиском не отмечается. Когда срок беременности подходит к концу дама выезжает за границу, к семье, которая уже ждет своего малыша. После родов цыганка должна заявить, что отцом ребенка является грек, который однажды приезжал в Болгарию, и у него совершенно неслучайно оказывается проездной билет, не оставляющий места сомнениям. Таким образом показания грека и цыганки на 100% совпадают, поэтому необходимость в генетической экспертизе отпадает. Следующий этап предусматривает подписание матерью отказа от родительских прав, пока супруга иностранца якобы по большой любви прощает «изменщика», выражая готовность взять ребенка в семью. В итоге цыганский ребенок становится гражданином страны, где проживают его новые родители. Для греческих семей стоимость новорожденной девочки может составлять €18 тысяч, а за мальчика — 25 тысяч. Из этой суммы непосредственно цыганка, как правило, получает всего €1-5 тысяч. Первые случаи данного правонарушения имели место в 2004 году, но тогда в Греции не было специальных законов, регулирующих подобную ситуацию. Однако даже после внесения правок количество нераскрытых преступлений не уменьшается. Дело в том, что при такой торговле детьми все стороны получают желаемое и никто не обращается в полицию. Продажа детей стала вполне обычным бизнесом для болгарских цыган, которые не гнушаются заработком на продаже наркотиков, проституции и воровстве. В среднем в семьях насчитывается по 5-7 детей, а девочки могут забеременеть уже в 13-14 лет. Официальной работы нет у подавляющего большинства цыган, а деньги они получают также по социальному пособию, но от выплаты налогов отказываются. Для местных продажа ребенка считается легким заработком, поэтому из года в год регистрируется все больше случаев продажи новорожденных.