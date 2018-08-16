Он был опустошен, но полон решимости спасти своего сына после землетрясения. Это чудо!

В 1989 году произошло землетрясение силой 8,2 балла, которое почти сравняло Армению с землей, убив более 30 000 человек менее чем за четыре минуты.

В разгар полного опустошения и хаоса, отец оставил жену дома и бросился в школу, где должен был быть его сын, только чтобы обнаружить, что здание было полностью разрушено.

После первого шока он вспомнил обещание, которое дал своему сыну: «Несмотря ни на что, я всегда буду рядом с тобой!» И слезы начали заливать его глаза. Когда он смотрел на груду мусора, которая когда-то была школой, это выглядело безнадежно, но он продолжал помнить о своей приверженности своему сыну.

Он начал концентрироваться на том, куда он ходил с сыном каждое утро в школу. Вспомнив, что класс его сына находился в правом углу здания, он бросился туда и начал рыть обломки. Когда он копал, другие несчастные родители пришли, сжимая их сердца, говоря: «Мой сын!», «Моя дочь!»

Другие благонамеренные родители пытались вытащить его из того, что осталось от школы:

«Слишком поздно!»

«Они мертвы!»

«Вы не можете помочь!»

«Иди домой!»

«Давай, посмотри правде в глаза, ты ничего не можешь сделать!»

«Ты только сделаешь только хуже!»

Каждому родителю он отвечал одной строчкой: «Вы мне сейчас поможете?» И, затем он приступил к раскопкам для своего сына, камень за камнем.

Начальник пожарной охраны появился и попытался вытащить его из обломков школы, сказав: «Пожары вспыхивают, взрывы происходят повсюду. Вы находитесь в опасности. Мы позаботимся об этом. Идите домой.»

На что этот любящий, заботливый отец-армянин спросил: «Вы мне сейчас поможете?»

Приехала полиция и сказала: «Ты зол, расстроен и все кончено. Ты подвергаешь опасности других. Пойти домой. Мы справимся! На что он ответил: „Ты собираешься мне сейчас помочь?“ Никто не помогал.

Мужественно он копал один, потому что ему нужно было знать самому: „Мой мальчик жив или он мертв?“

Он копал восемь часов … 12 часов … 24… 36 часов… затем, в 38-й час, он отодвинул камень и услышал голос своего сына. Он выкрикнул имя своего сына: „Арманд!“ Он получил ответ: „Папа!?! Это я, папочка! Я сказал другим детям не волноваться. Я сказал им, что если ты будешь жив, ты спасешь меня, и когда ты спасешь меня, они будут спасены. Ты обещал, что несмотря ни на что, всегда будешь рядом со мной!— У тебя получилось, папа! …“

»Что здесь происходит? Как это?» — спросил отец.

«Из 33 человек осталось 14, папа. Мы напуганы, голодны, хотим пить и благодарны, что ты здесь. Когда здание рухнуло, оно образовало клин, как треугольник, и спасло нас.»

«Вылезай, мой мальчик!»

«Нет, Папа! Сначала достань других детей, потому что я знаю, что ты меня достанешь! Несмотря ни на что, я знаю, что ты будешь рядом со мной!»

Мужчина может быть отцом, но чтобы быть отцом, нужен кто-то особенный.