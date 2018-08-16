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Болельщик подмосковного «Витязя» спас жизнь ребенку
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Болельщик подмосковного «Витязя» спас жизнь ребенку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мужчина вытащил его из горящего автомобиля.
Один из болельщиков подмосковного «Витязя» Валентин Чернов помог девушке вытащить из автомобиля ее ребенка и, тем самым, спас ему жизнь, сообщает официальный сайт одного из клубов Континентальной Хоккейной Лиги.
— На днях я ехал с загородного участка из Чехова по Симферопольской трассе. Вдруг вижу: авария. На моих глазах девушка выскакивает из автомобиля, плачет и кричит: «У меня там сын!». Автомобиль в тот момент уже загорелся, но пацана-то я успел вытащить. Через какое-то время ее машина сгорела дотла, — сказал болельщик «Витязя».
Валентин Чернов — отец четверых детей, младший из которых играет в юношеской команде столичного ЦСКА.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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