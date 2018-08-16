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Болельщик «Витязя» спас ребенка от смерти в автокатастрофе
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Болельщик «Витязя» спас ребенка от смерти в автокатастрофе 

SPORT24.ru 24 минуты назад
Болельщик «Витязя» Валентин Чернов спас жизнь ребенку, едва не погибшему в автоаварии. Чернов — отец четверых детей, младший из которых играет в юношеской команде московского ЦСКА. Болельщик очень хорошо известен в фанатской среде «Витязя».
«Витязь» выступает в КХЛ с момента основания лиги. Команда за десять лет один раз попала в плей-офф — в сезоне 2016/17.
«В воскресенье я ехал с загородного участка из Чехова по Симферопольской трассе. Вдруг вижу: авария. На моих глазах девушка выскакивает из автомобиля, плачет и кричит: «У меня там сын!». Автомобиль в тот момент загорелся, но пацана-то я успел вытащить. Через какое-то время ее машина сгорела дотла», — цитирует Чернова официальный сайт клуба КХЛ.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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