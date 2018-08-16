Мальчик, ставший тезкой столицы, подружился с мэром города

Мальчик с необычным именем Москва в этом году отметил небольшой, но все же юбилей, ему исполнилось целых пять лет! Корреспондент «ВМ» пообщалась с Москвой и его семьей и узнала, как ему живется с таким именем и каким его родители видят будущее своего ребенка.

Как рассказал отец мальчика Максим Хмельницкий, когда его жена была беременна, врачи сказали, что родится девочка.

— Имя придумывал я, — рассказывает глава семейства Максим Хмельницкий. — Почему Москва? Захотелось видеть ребенка таким же красивым и успешным, как наш город.

В последние недели беременности вдруг выяснилось, что в семье Хмельницких появится все-таки мальчик. Но родители к выбранному имени уже привыкли — решили все-таки от своей мечты не отказываться. Тем более когда крестины организовали, оказалось, что они случайно совпали с днем города Москвы. Так и появился мальчик по имени Москва, но с припиской через черточку — Максим. Из ситуации родители решили выйти следующим образом — сделать имя двойным, добавив к Москве еще и Максим. Получилось Москва-Максим Максимович Хмельницкий.

Необычное имя самому ребенку очень нравится. У родственников, знакомых, соседей и даже чужих, по рассказам папы, имя вызывает интерес и даже восторг.

— Москва был вначале таким тихим ребенком. А в последнее время заметно посмелел, — делится своими наблюдениями отец мальчика. — И среди товарищей, в детсадовской группе, он уже выделяется как безусловный лидер.

Многие хотят сфотографироваться с ребенком — тезкой столицы. Забавные картины из повседневных будней это творческое семейство наблюдает вокруг себя в магазинах. К примеру, позовет родитель сына по имени: «Москва, Москвуля, Москвуша, Москвуленок, иди сюда!»… И тут же посторонние люди обращают внимание, удивляются, а потом от удивления резко переходят к восхищению. Ребенок-то очень милый, да еще с таким именем!

Мальчик Москва хорошо и с удовольствием танцует под песню о российской столице Муслима Магомаева , очень надеется научиться кататься на коньках, чтобы играть в хоккей, а в ближайшем будущем хочет плавать без нарукавников. Главе семейства кажется, что необычное имя — залог успешности ребенка.

— Если мэром города Москвы станет Москва, я буду счастлив. Парень из народа с таким именем — почему нет? Ему не нужен какой-то особенный пиар, ведь имя само многое о человеке рассказывает, — предается мечтаниям Максим Хмельницкий. — Кстати, вполне деловые качества сын проявляет не только в кругу родных и друзей.

Парк отдыха «Братеевская пойма», рядом с которым живет семья Хмельницких, не так давно торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин . Мальчик Москва вместе с родителями был на открытии парка и умудрился подружиться с Сергеем Семеновичем. Не теряя времени, он попросил его о трудоустройстве папы, который тогда в силу ряда обстоятельств не работал. Сергей Собянин помог, и сейчас Максим Хмельницкий оформляется на службу. Может быть, необыкновенное имя ребенка уже начало прокладывать ему путь к карьере.

ТОП-5 ИМЕН

По данным столичного ЗАГСа, самыми необычными именами в Москве в 2017 году стали:

— Велесвет

— Ладомир

— Харлампий

— Франклин

— Зладозара

— Ладислава

— Дорофея

— Искра

— Дейнерис