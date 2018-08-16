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Чем занять малыша? Желейный шар
Аист на крыше
1 час назад
Женский форум
Фото:
Аист на крыше
Чем занять ребёнка? Вместе с родителями делаем шар из пищевого желатина. Превращаем его в еду, фантазируем. Творческий эксперимент. Развивашки с малышом.
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