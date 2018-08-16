Гимнастка Дарья Дмитриева в соцсетях намекнула, что ждет второго ребенка. Видео было опубликовано в сториз ее Инстаграма.
По информации СМИ, отцом ребенка является 30-летний Игорем Семченко. При этом указывалось, что он женат и был сотрудником ФСБ (по другой информации, он занимается бизнесом). У спортсменки есть сын Макар от хоккеиста Александра Радулова, с которым она ранее развелась.
Дарья Дмитриева ждет второго ребенка? pic.twitter.com/COGopQY06u
— Девушки в спорте (@girls_in_sport) 16 августа 2018 г.