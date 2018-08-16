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Сенатор Лахова поддержала предложение ужесточить требования к усыновителям
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Сенатор Лахова поддержала предложение ужесточить требования к усыновителям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась в поддержку инициативы Минпросвещения сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье, а также ужесточить требования к самим усыновителям или опекунам.
Ранее о подготовке министерством просвещения РФ соответствующей законодательной инициативы сообщила глава ведомства Ольга Васильева.
"Я бы это предложение министерства поддержала… Это требование правильное. У некоторых семей усыновление или принятие под опеку детей становится формой существования", — сказала Лахова РИА Новости в четверг.
Она отметила, что, прежде чем создавать большую семью из приемных детей, нужно посмотреть, как живется деткам с приемными родителями или опекунами, все ли в порядке.
Лахова напомнила, что «сейчас уже работают программы по подготовке к усыновлению или опеки над детьми». Нужно посмотреть, где возможен сбой в отношении соблюдения прав детей, сколько случаев возврата ребят в социальные учреждения, добавила она.
Вместе с тем, Лахова напомнила, что ранее уже звучало предложение о передаче всех полномочий по «детскому вопросу» в ведение Минтруда, поскольку именно социальные службы отлеживают порядок приема детей в приемные семьи, а также условия, в которых находятся ребята.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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