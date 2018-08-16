Сенатор Лахова поддержала предложение ужесточить требования к усыновителям

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости . Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась в поддержку инициативы Минпросвещения сократить число одновременно усыновляемых детей в приемной семье, а также ужесточить требования к самим усыновителям или опекунам.

Ранее о подготовке министерством просвещения РФ соответствующей законодательной инициативы сообщила глава ведомства Ольга Васильева

"Я бы это предложение министерства поддержала… Это требование правильное. У некоторых семей усыновление или принятие под опеку детей становится формой существования", — сказала Лахова РИА Новости в четверг.

Она отметила, что, прежде чем создавать большую семью из приемных детей, нужно посмотреть, как живется деткам с приемными родителями или опекунами, все ли в порядке.

Лахова напомнила, что «сейчас уже работают программы по подготовке к усыновлению или опеки над детьми». Нужно посмотреть, где возможен сбой в отношении соблюдения прав детей, сколько случаев возврата ребят в социальные учреждения, добавила она.