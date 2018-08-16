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В Госдуме поддержали инициативу об ужесточении требований к приемным родителям
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В Госдуме поддержали инициативу об ужесточении требований к приемным родителям 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала инициативу об ужесточении требований к потенциальным приемным родителям, но вместе с тем призвала быть аккуратнее в этом вопросе.
Ранее министр просвещения Ольга Васильева сообщила о подготовке подконтрольным ей ведомством проекта закона об ужесточении требований к кандидатам в родители и сокращении допустимого числа усыновляемых одной семьей детей.
«Я с ней согласна, потому что многие усыновляют по десять человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят — и случаев таких много», — цитирует РИА «Новости» слова законодателя.
«В то же время нужно быть очень аккуратными с этим, потому что мы-то боролись, чтобы усыновляли наши отечественные усыновители, а не иностранцы», — добавила она.
Плетенева заявила о готовности подконтрольного ей комитета смотреть и изучать предлагаемые Васильевой изменения. «Я думаю, что инициатива хорошая, будем смотреть», — сказала парламентарий.
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