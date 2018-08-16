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В столице Мексики два человека погибли при попытке спасти ребенка из потока
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В столице Мексики два человека погибли при попытке спасти ребенка из потока 

РИА Новости 59 минут назад
МЕХИКО, 16 авг — РИА Новости. Мощные ливни, обрушившиеся на столицу Мексики, стали причиной гибели двух человек, которые пытались спасти из дождевого потока ребенка.
Как сообщает портал Universal, погибшая женщина была матерью 10-летнего мальчика, и ливневый поток начал уносить их по одной из улиц муниципалитета Чималуакан пригорода Мехико. Женщина безуспешно пыталась вытащить девочку, когда ей на помощь пришел посторонний мужчина. В итоге он был тоже унесен потоком и погиб, как и мать ребенка, который был спасен.
Кроме того, по данным национальной комиссии по водным ресурсам, ливни повредили примерно 135 домов в двух районах Мехико.
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