Никогда не поздно: знаменитости, родившие после 45 лет

На днях в СМИ появилась информация, что 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева во второй раз стала матерью. В интернете не утихали споры о том, стоит ли рожать в таком возрасте. Давайте сегодня поговорим о знаменитостях, которые родили после 45 лет, чтобы разобраться, насколько это сложно.

В июне бывшая супруга Сильвестра Сталлоне родила пятого ребенка, несмотря на свой возраст — 54 года. Впрочем, для ее супруга этот ребенок первенец. Дочка получила имя Фрида, а ее вес составил 2,5 кг. "Мы безумно счастливы. Несмотря на долгий путь, это действительно того стоило. И сейчас, глядя назад, мы оба понимаем, что никогда так сильно не любили друг друга как сейчас. "

Актриса воспользовалась услугами заморозки яйцеклетки в возрасте 40 лет. До встречи с нынешним мужем у нее не было в планах родить еще раз. Впрочем, беременность протекала легко, но сами роды были сложными и актрисе пришлось сделать кесарево сечение.

Хэлли Берри

Актриса из Америки стала матерью во второй раз в 2013 году. Сама Берри признавалась, что ребенок оказался незапланированным и она «случайно забеременела» в 46 лет. "Честно говоря, я считаю, что этот сюрприз мне преподнесла судьба. Ведь я уже стояла на пороге менопаузы. Это ли не чудо?"

Увы, вскоре после родов Хэлли развелась с супругом. Дошло дело даже о суда. А когда актриса узнала, что бывший возлюбленный покрасил волосы ее дочери в белый цвет, она посчитала это расизмом.

Илзе Лиепа

В 2010 году знаменитая балерина родила дочь, и на тот момент Лиепе было 46 лет. Вместе с отцом ребенка они выбрали символическое имя для малышки — Надежда. Но уже через год после этих счастливых событий пара объявила о своем расставании. По словам Илзе, отношения начали давать трещину еще давно, и вот уже 14 лет они держались лишь на ее терпении.

Женщина утверждает, что на тот период развод был правильным решением, ведь для ребенка нет страшнее картины, чем мать, истерзанная ужасной семейной жизнью. Илзе уверяет, что после развода она перестала чувствовать измотанность и опустошенность.

Жена Джона Траволты родила в 2010 году, когда ей было 48 лет. По словам пары, это было настоящее чудо. Стоит отметить, что примерно за год до родов пара потеряла старшего сына Джетта. Парню было 16 лет. Джетт был болезненным ребенком: в детстве ему диагностировали синдром Кавасаки. Хотя заболевание и лечится, оно может давать осложнения в виде проблем с сердечно-сосудистой системой или эпилептических припадков.

"Я постоянно думаю о том, что забеременеть в таком возрасте было настоящим чудом. Нас благословили на удачу обзавестись ребенком еще раз. Появление ребенка в нашей семье возобновило дух дома. "

Джина Дэвис

Актриса, известная по фильмам «Стюарт Литтл» и «Битлджус» родила свою старшую дочь в возрасте 46 лет. А еще через 2 года на свет появились близнецы. На тот период она была замужем за пластическим хирургом и это был четвертый брак в опыте актрисы. В мае стало известно, что пара расстается — врач подал на развод. Оказалось, непримиримые разногласия мучили семью больше года, и только сейчас они решились поставить точку.

Британская звезда Тина Мэлоун родила второго ребенка в возрасте 50 лет. Пара ожидала близнецов, но на седьмом месяце беременности один ребенок умер. До этого Мэлоун страдала ожирением и прежде чем забеременеть ей пришлось сбросить около 70 килограммов. ​Пара очень долгое время мечтала о ребенке и поэтому потратили много сил на это. Девочка была зачата с помощью ЭКО с использованием донорской яйцеклетки.