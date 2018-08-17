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Смешное видео о детях, которые играют не по правилам
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Смешное видео о детях, которые играют не по правилам 

Letidor.ru 15 минут назад
Фото: Letidor.ru
Нарушая правила игры, эти дети рискуют потерять равновесие, поскользнуться, упасть, получить мячиком по лбу или случайно задеть напарника по игре. Смотрите забавный ролик!
Если вы решили поиграть с вашим ребенком, знайте, что дети не всегда придерживаются правил. Малыши в силу возраста делают так, как умеют, а дети постарше часто любят подурачиться, поэтому избегают всяких правил.
Вот только дети не всегда понимают, к чему может привести их баловство.
В нашей сегодняшней видеооподборке вы найдете самые смешные и забавные ролики с детьми, которые играют не по правилам.
Каждый ребенок в ролике занят своим любимым делом: кто-то играет в бейсбол, кто-то гоняет мяч по полю, другие уверенно встали на скейтборд, а есть и те, кто возомнил себя будущей звездой тенниса.
Но чем бы ни занимались эти дети, получается это у них не очень хорошо, так как из-за их баловства или слишком малого возраста они все делают не так, как надо. Поэтому многие из них оказались в неловкой ситуации: поскользнулись, набили синяки себе и даже своим друзьям, а кто-то чуть не разбил папин телефон.
Все эти и другие казусы с детьми во время игр вы увидите в ролике в начале статьи.
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Женский форум
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