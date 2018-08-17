Смешное видео о детях, которые играют не по правилам 

Нарушая правила игры, эти дети рискуют потерять равновесие, поскользнуться, упасть, получить мячиком по лбу или случайно задеть напарника по игре. Смотрите забавный ролик!
Если вы решили поиграть с вашим ребенком, знайте, что дети не всегда придерживаются правил. Малыши в силу возраста делают так, как умеют, а дети постарше часто любят подурачиться, поэтому избегают всяких правил.
Вот только дети не всегда понимают, к чему может привести их баловство.
В нашей сегодняшней видеооподборке вы найдете самые смешные и забавные ролики с детьми, которые играют не по правилам.
Каждый ребенок в ролике занят своим любимым делом: кто-то играет в бейсбол, кто-то гоняет мяч по полю, другие уверенно встали на скейтборд, а есть и те, кто возомнил себя будущей звездой тенниса.
Но чем бы ни занимались эти дети, получается это у них не очень хорошо, так как из-за их баловства или слишком малого возраста они все делают не так, как надо. Поэтому многие из них оказались в неловкой ситуации: поскользнулись, набили синяки себе и даже своим друзьям, а кто-то чуть не разбил папин телефон.
Все эти и другие казусы с детьми во время игр вы увидите в ролике в начале статьи.