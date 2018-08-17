Объясняют дети: в честь кого назвали Екатеринбург и где в городе лучше всего

Екатеринбургские дети знают толк в городском пространстве. Накануне Дня города мы расспросили их о том, что они знают про столицу Урала. Кто такая Екатерина, малыши имеют смутное представление: может, королева, а может, и богородица.

А вот о том, где в этом городе классно гулять, отвечают очень уверенно. Некоторые любят Плотинку, потому что, во-первых, это красиво, а, во-вторых, фонтаны вон как высоко льют. Стадион «Екатеринбург Арена» тоже забыть невозможно — там играют такие игроки! Ну, и торговый центр — лучшее место в городе, там игрушки, мармеладки — словом, красота.

Самый маленький участник видеоинтервью, трёхлетний Аркаша, назвать любимое место в городе не смог, но признался, что очень любит дождь и когда весь город заливает. Повезло ему — нынче в День города как раз будет прекрасная дождливая погода.

А какое место в городе любите вы?

Посмотрите, кстати, как наши малыши накануне Дня семьи, любви и верности рассуждали о том, зачем люди женятся — у них очень милые и искренние объяснения.