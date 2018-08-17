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Объясняют дети: в честь кого назвали Екатеринбург и где в городе лучше всего
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Объясняют дети: в честь кого назвали Екатеринбург и где в городе лучше всего 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургские дети знают толк в городском пространстве. Накануне Дня города мы расспросили их о том, что они знают про столицу Урала. Кто такая Екатерина, малыши имеют смутное представление: может, королева, а может, и богородица.
А вот о том, где в этом городе классно гулять, отвечают очень уверенно. Некоторые любят Плотинку, потому что, во-первых, это красиво, а, во-вторых, фонтаны вон как высоко льют. Стадион «Екатеринбург Арена» тоже забыть невозможно — там играют такие игроки! Ну, и торговый центр — лучшее место в городе, там игрушки, мармеладки — словом, красота.
Самый маленький участник видеоинтервью, трёхлетний Аркаша, назвать любимое место в городе не смог, но признался, что очень любит дождь и когда весь город заливает. Повезло ему — нынче в День города как раз будет прекрасная дождливая погода.
А какое место в городе любите вы?
Посмотрите, кстати, как наши малыши накануне Дня семьи, любви и верности рассуждали о том, зачем люди женятся — у них очень милые и искренние объяснения.
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