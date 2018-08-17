Я мечтала, чтобы сын закатил истерику при моем уходе на работу: колонка мамы

Рассказываем, что скрывается за таким странным желанием мамы и почему ей пришлось о нем горько пожалеть.

Эс Лоуренс — колумнист портала Popsugar.com и счастливая мама сына. Недавно Эс опубликовала откровенный текст, в котором поделилась переживаниями о своих отношениях с малышом. В какой-то момент ей показалось, что сын не привязан к ней, что она не занимает в его жизни значимого места.

Как она поняла это? Ее малыш перестал расстраиваться, когда Эс уходила на работу… Маму захватило чувство вины и сильный страх, что их и без того слабая эмоциональная связь с сыном разрушится.

Мы подумали, что чувства, которые испытала Эс, знакомы многим мамам, поэтому решили перевести ее статью и поделиться ее опытом с читателями «Летидора».

Представьте типичное утро понедельника: я собираюсь на работу, мой сын весело играет с бабушкой. Опечалится ли он, когда я уйду? Нет, он даже не прервет свои игры, чтобы сказать мне «до свидания». Моя мама попросит обнять меня. Он согласится, но сделает это без особой охоты.

Я изо всех сил буду улыбаться и не подавать вида, что меня разрывает от отчаяния.

Мне следовало бы радоваться, что он не плачет, когда я ухожу на работу. Но я никак не могу избавиться от обиды.

Понимает ли он, с какими усилиями я выкраиваю несколько часов, чтобы проводить с ним время после работы? Я знаю, что он скоро вырастет и пойдет в школу. Потом его всецело поглотят друзья, а времени на маму у него совсем не останется.

Я много раз слышала от других родителей один и тот же совет: цените время, когда ваши дети еще маленькие, потом вы будете скучать по их очаровательной непосредственности. Я последовала этому совету. Взяла отпуск по уходу за ребенком, несмотря на то, что он был частично неоплачиваемый. Мне пришлось долго договариваться с начальством, чтобы работать два дня удаленно. Мне хотелось оставаться дома ради моего мальчика.

Но казалось, что сын совершенно не скучает по мне, когда я ухожу. Нисколько! Хуже того, он безутешно плакал, когда уходила бабушка (это было просто ножом по сердцу!). И так каждый раз. Мама приходила к нам пару раз в неделю на несколько часов и всецело посвящала их внуку.

Конечно, мне не хотелось, чтобы он закатывал истерику. Но он бы мог искренне помахать мне на прощание…

Или хотя бы притвориться, что рад меня видеть вечером.

Обида нарастала. Я знаю, что это дико и странно — ждать, что трехлетний малыш распознает перемены в моем настроении, но это не мешало мне мечтать о том, что он подойдет ко мне и обнимет.

Но этого так и не случилось. Как-то раз я работала дома и нервничала еще сильнее, чем в офисе. Мне было непросто заниматься ребенком и одновременно отвечать на звонки или электронные письма. Но все это время я помнила, что у меня мало времени. И если я буду тратить его не на моего сына, я горько пожалею об этом в будущем. Я повторяла это тысячи раз, как мантру. Но сын совсем не замечал моих усилий.

Я рассказала о своих ощущениях мужу. «Конечно, он плачет, когда уходит бабушка, — ответил он мне. — Ты ведь работаешь дома и не можешь сосредоточиться на нем. К тому же ты заставляешь его есть овощи, а бабушка разрешает ему сладкое». Это было не самым лучшим аргументом в пользу бабушки, но на какое-то время я согласилась с мужем.

В его словах был смысл. Моя мама никогда не требовала от внука есть брокколи или морковь. Она всегда с заботой и чуткостью относилась к малышу… Но чем хуже я? Я все делала точно так же!

Правда открылась мне только через несколько недель.

Наш сын всегда спал довольно чутко. С возрастом эта беда не исчезла. Однажды я совсем выдохлась, когда пыталась уложить его. Моя мама предложила взять внука к себе на несколько дней. Я была благодарна ей, но в то же время переживала. А вдруг он не захочет возвращаться домой? Он ведь и так не особенно по мне скучает.

Через пару дней мама позвонила мне и поинтересовалась, готовы ли мы забрать сына. «Да», — сказала я. Несмотря на то, что я радовалась часам спокойного сна, я ужасно тосковала по нему.

Его реакция меня поразила. Когда мама привезла сына, он даже не заметил, как она ушла. Мой малыш бросился ко мне и крепко обнял.

Я расплакалась, когда поняла, что он не скучал по мне, потому что я все время была рядом.

Бабушка была для него тем другом, которого он видел редко. А с мамой он почти не расставался. И когда он разлучился со мной на три дня, мы с моей мамой поменялись местами: теперь он скучал по мне.

Мне стало стыдно. Я поняла, что мне нужно выбросить из головы эгоистичное желание заставить его плакать. Но поняла я это только тогда, когда кроха висел на мне и плакал горючими слезами…

Тогда я обнимала его, целовала в его пухлые щеки, пока он не почувствовал, что я рядом, я не уйду от него еще очень долго…

После этого случая я перестала переживать, заметит ли сын мой уход или нет. Ведь я знаю, что малыш меня любит.

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