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Красноярские врачи отказали маме девочки‐инвалида в рецепте на лечебное питание
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Красноярские врачи отказали маме девочки‐инвалида в рецепте на лечебное питание 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В детской поликлинике Красноярска не дали рецепт на лечебное питание тяжело больной девочки. После многочисленных, но безуспешных жалоб ее мамы, в дело пришлось вмешаться краевой прокуратуре, сообщили в ведомстве.
«Лечебное питание по жизненным показаниям рекомендовано ребенку врачебной комиссией научно-исследовательского института медицинских проблем Севера в январе 2018 года», — говорится в сообщении.
Известно, что девочка страдает редким заболеванием. Рекомендованный ей продукт лечебного питания способствовал улучшению ее состояния и здоровья, однако она не смогла его получать в течение полугода.
«Полномочиями по отмене решения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, они не наделены», — отметили в прокуратуре.
Только после того, как в дело вмешались правоохранительные органы, рецепт на лечебное питание ребенку сразу был выдан. Также прокуратура продолжает проверку в отношении сотрудников Минздрава, где в ответ на жалобу матери девочки бездействие медиков оправдали. Сейчас должностным лицам вынесено предписание об устранении нарушений. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.
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