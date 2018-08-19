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В Красноярске медики полгода не выдавали рецепт больной девочке
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В Красноярске медики полгода не выдавали рецепт больной девочке 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Дети, страдающие орфанными заболеваниями, относятся к категории детей-инвалидов и нуждаются в помощи государства. В случае с данной девочкой рекомендованный ей продукт лечебного питания, мог способствовать улучшению состояния ее здоровья и развитию необходимых для жизни пациента функций организма. Лечебное питание по жизненным показаниям было рекомендовано ребенку врачебной комиссией научно-исследовательского института медицинских проблем Севера в январе 2018 года, однако, в нарушение законодательства об охране здоровья граждан, более полугода льготный рецепт детской поликлиникой не выдавался.
В детской поликлиники сочли такое питание излишним для ребенка, хотя это учреждение не имеет полномочий по отмене решения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь. В ответ на жалобы матери девочки в министерство здравоохранения края «должностными лицами ведомства занята не основанная на законе позиция, оправдывающая бездействие сотрудников подведомственной поликлиники, не выдавших маме ребенка льготный рецепт», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Сейчас ребенок обеспечен специализированным продуктом лечебного питания.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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