Ким Кардашьян отдыхает с детьми на яхте. В очень смелом наряде! 

Несколько дней назад Ким Кардашьян (37) веселилась на дне рождения Кайли Дженнер (21) в сексуальном розовом мини-платье. И, похоже, звезда решила почаще носить этот цвет.
Папарацци сфотографировали Ким на яхте в Майами во время отдыха с детьми, дочерью Норт (5) и сыном Сейнтом (2). И на звезде был яркий розовый комбинезон Chanel — винтажный и очень облегающий. Но с такой фигурой может себе позволить!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-otdyhaet-s-detmi-na-yahte-v-ochen-yarkom-naryade/