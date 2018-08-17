Игрушки, в которые ребенок будет играть очень долго

По мнению ребёнка, самые лучшие игрушки — это пульт от телевизора, крышка от кастрюли и пустой мусорный пакет. Почему так, наука еще не выяснила. Чтобы отвлечь чадо от кухонной утвари, родители опустошают отделы детских игрушек. Но часто происходит, что вон тот уютный зайка, который так нравится именно вам, у ребёнка не вызывает никаких чувств.

В чём секрет?

Игра — это не просто забава. Любой детский психолог подтвердит, что она необходима для полноценного развития ребёнка — это в прямом смысле слова исследовательская деятельность. Малыш знакомится с окружающим миром, учится взаимодействию с другими людьми — и всё через игру. А игрушки — это инструмент игры, поэтому так важно их правильно выбирать.

Обилие пупсов, машинок, сомнительного качества свистелок и стучалок превращается в скучную гору, тоскующую в ящике. Либо всё это будет раскидано на полу — а игры как таковой не получится. Поэтому важное правило: не количество, а качество — главный критерий выбора игрушек.

Куклы и машинки

Кукла — только хорошая, кукла-ребёнок, а не топ-модель в мини. Это «базовая» игрушка, которую со временем можно дополнять аксессуарами — кроваткой, коляской, одеждой, посудкой. Годовалая малышка будет просто «нянчить лялю», чуть позже, после полутора лет, девочка сможет освоить и ролевую игру в дочки-матери: пеленать куклу, кормить, укладывать спать, умывать, расчесывать.

Мальчики обожают машинки. Приобретите несколько моделей — легковой автомобильчик, грузовой самосвал, спецмашины — «Скорая помощь», пожарная машина, полицейская. С их помощью ребёнок тоже сможет разыгрывать сценки, придумывать сюжеты, а не просто катать машинки туда-сюда.

Конструктор

Универсальная вещь — долговечная и полезная игрушка для мальчиков и девочек. Совсем малыши могут строить и ломать пирамидки и башни, дети постарше увлеченно сооружают домики и целые города, населяя их пупсами и дополняя машинками. Конструктор отлично развивает мелкую моторику и способствует воображению. Сюда же можно отнести и «сортер», и кубики, и пирамидки — они позволяют узнавать такие категории, как цвет, форма, высота.

Музыкальные игрушки

Да-да, самые нелюбимые у родителей игрушки, которые звенят, трубят и стучат, очень полезны для развития малышей. Поэтому приобретайте ксилофон, трубу, барабан и валерьянку — для себя. Терпите! Это сначала ребенок будет создавать какофонию звуков, но со временем он поймет, что по пианино можно не только лупить кулачками. Кто знает, может, у вас растет будущий музыкант?

Ролевые игры

Наборы «Парикмахерская», «Доктор», «Магазин», чемоданчик с инструментами актуальны лет до шести! Дети всегда подражают взрослым, сын станет с удовольствием «чинить» пластиковой отверткой стул, а дочка будет рада «лечить» всю семью, включая бедолагу кота. Главная задача взрослых — подыгрывать детям, хвалить за «помощь» — то есть относиться к действия малыша, как к реальным. Это для вас отверточка игрушечная, а для ребенка все по-настоящему!

Для улицы

Набор для песочницы — совочек, грабли, ведерко, формочки — лучшая игра во все времена. Дети очень любят возиться с песком, лепить куличики и замки. Ученые даже признали игры с песком настоящей арт-терапией, а психологи практикуют это занятие со взрослыми пациентами. Собираясь на прогулку, захватите с собой и цветные мелки — эта нехитрая «игрушка» понравится и совсем маленькому ребёнку, и дошколёнку.