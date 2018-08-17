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Суд простил челябинским сиротам ипотечный долг
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Суд простил челябинским сиротам ипотечный долг 

360tv.ru 1 час назад
Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу отца троих детей Алексея Березина. Его детей после смерти матери пытались выселить из квартиры из-за ипотечного долга в 947 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».
В ходе рассмотрения дела суд счел возможным снизить сумму долга. Теперь им предстоит выплатить только 160 тысяч рублей, рассказал юрист Вячеслав Курилин, представляющий интересы семьи в суде.
Трое несовершеннолетних детей живут в Красноармейском районе в поселке Дубровка. В апреле 2015 года их мать умерла, у нее остался непогашенный ипотечный кредит на квартиру. С отцом детей женщина развелась, потом взяла в банке ипотеку, купила квартиру. Теперь дети вступили в права наследования. Вместе с квартирой они унаследовали и ипотечный долг.
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