Суд простил челябинским сиротам ипотечный долг

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу отца троих детей Алексея Березина . Его детей после смерти матери пытались выселить из квартиры из-за ипотечного долга в 947 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости»

В ходе рассмотрения дела суд счел возможным снизить сумму долга. Теперь им предстоит выплатить только 160 тысяч рублей, рассказал юрист Вячеслав Курилин, представляющий интересы семьи в суде.

Трое несовершеннолетних детей живут в Красноармейском районе в поселке Дубровка. В апреле 2015 года их мать умерла, у нее остался непогашенный ипотечный кредит на квартиру. С отцом детей женщина развелась, потом взяла в банке ипотеку, купила квартиру. Теперь дети вступили в права наследования. Вместе с квартирой они унаследовали и ипотечный долг.