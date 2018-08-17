Ошибки в жизни одинокой мамы

Позвольте себе страдать

Желание избежать боли и страданий, связанных с расставанием, вполне понятно. Но оно может сыграть с вами злую шутку. Непрожитое горе никуда не исчезает, а трансформируется в страхи, агрессию, комплексы, низкую самооценку. Всё это в дальнейшем существенно отравляет жизнь. Признать, что развод — это огромная боль и крушение многих надежд под силу далеко не всем. Многие пытаются скрыться от страданий, уйдя с головой в работу, увлечения, новые отношения, даже в болезнь. Найдите в себе смелость оказаться слабой, обиженной, брошенной. Это состояние не будет длиться долго, очень скоро вы почувствуете, как что-то изменилось, вы стали другой и можно начинать заново строить свою жизнь.

Ребёнка на пъедестал

Вторая распространенная ошибка — начать строить свою жизнь вокруг ребёнка, ставя его интересы на первое место. Это тоже своеобразный уход от реальности. Вы не замечаете, как ощущаете себя, зато всецело окунаетесь в жизнь вашего ребёнка. Поначалу такое количество внимания будет приятно малышу, но совсем скоро он почувствует, что вы буквально душите его своей навязчивостью. Сумейте вовремя остановиться, не связывая свое чадо по рукам и ногам, не живя его жизнью вместо своей, и не давая ему совершать собственных ошибок. Кстати, о том, как вместе с ребёнком пережить развод, читайте здесь.

Новая семья

Большая ошибка — начинать новые отношения, не прожив боль расставания с предыдущим партнером. Это не позволит вам извлечь нужный опыт из прошлых ошибок и привнесёт в новую семью те же проблемы, что и раньше. Плюс поселит в вас страх повторения старого. К тому же это достаточно травматично и для ребёнка, особенно если вы будете принуждать его называть нового партнера папой.

Вина

Не стоит винить себя в расставании, и в том, что по вашей вине ребёнок лишился отца. Вы, безусловно, сыграли в этом свою роль, но это ваша жизнь и ваше право совершать ошибки и поступать так, как считаете нужным. Ребёнок — не хозяин вашей жизни, и уйдя из безнадежных отношений, в которых вам плохо, вы преподаёте ему важный урок — нельзя плыть по течению, нужно самому строить свою жизнь, пусть даже через боль и расставания.

Ничего и не было

Ни в коем случае не замалчивайте ситуацию с отцом. Ребёнок имеет право знать, кто его отец, чем он занимается. Не обязательно посвящать малыша во все подробности ваших с ним отношений. Даже если ваш бывший партнер вёл себя не совсем красиво и благородно — постарайтесь создать у ребёнка о нем хорошее впечатление, от этого напрямую зависит его самооценка. А если вам удастся сохранить добрые отношения — это будет замечательно!