Володар, Добромир и Севастьян: в Оренбурге за неделю родились 158 малышей

В Оренбурге за неделю, с 9 по 15 августа, родились 81 мальчик и 77 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Даниэль, Демид, Мирон, Добромир, Богдан, Володар, Герман, Ярослав, Севастьян, Святослав, Аврора, Эмилия, Стефания, Олеся, Кира, Арина, Пелагея, Антонина, Нина, Злата.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Михаилами, Егорами, Александрами, Артёмами, Викториями, Дианами, Мариями, Софьями.

62 малыша стали в семье первыми детьми, 72— вторыми, 17— третьими, 5 –четвертыми. На свет появились в их числе две двойни.

153 влюбленные пары заключили законный брак, в том числе с гражданами Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии. К сожалению, 66 семей официально распались. 11 оренбуржцев сменили имена.

Кстати, имя Володар древнерусского происхождения, она означает «владеющий».