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Инна Жиркова чудом избежала трагедии
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Инна Жиркова чудом избежала трагедии 

Russianshowbiz.info 40 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жена известного футболиста Юрия Жиркова опубликовала фото с сыном и рассказала, что в последнее время ее преследуют неудачи.
Инна решила отвести детей в зоопарк, где вся семья долго гуляла и знакомилась с животными. После этого девушка решила завести детей домой, чтобы организовать для них обед и сон, а сама отправилась на пляж.
Уставшая Инна забыла снять часы и потеряла их, из-за чего сильно расстроилась и даже плохо спала ночью. Однако, на следующий день случилось более страшное событие — Инна чуть не утонула с младшим сыном на руках.
Оправившись от шока, Жиркова поняла, что убиваться и страдать из-за ценных вещей просто непозволительно, ведь главная ценность — жизнь и здоровье. «Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», — добавила Жиркова, обращаясь к читателям.
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