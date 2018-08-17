В Старом Крюково собака укусила младенца

Собака охотничьей породы укусила девятимесячного малыша во дворе корпуса 803.

14 августа в полицию района Старое Крюково обратилась женщина и сообщила о нападении собаки на её грудного ребенка. Как сообщило агентство городских новостей Москва, две женщины, проживающие в одном доме — в корпусе 803, вышли на вечернюю прогулку. 60-летняя дама выгуливала терьера. Собака была без намордника. А молодая женщина гуляла со своим девятимесячным сыном. Собака укусила ребёнка.

Полиция не сообщила информацию о степени тяжести полученной раны. Ведутся следственные мероприятия.