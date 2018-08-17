Игорь Николаев показал веселое видео, как дочь бегает по лужам

Поклонники похвалили звездного папу, что он не лишает девочку счастливого детства.

Певец и композитор Игорь Николаев довольно часто и охотно делится в личном блоге фотографиями младшей дочери и роликами с ее участием. Несколько часов назад артист снова показал забавный ролик, главным героем которого стала Вероника. На видео девочка радуется прошедшему в Юрмале обильному дождю. Одетая в непромокаемую одежду, она счастливо прыгает по лужам.

Наконец-то, лужи!❤️☔️

— прокомментировал ролик Игорь Николаев, который и снял это веселье.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

16 Авг 2018 в 11:45 PDT «Чудо-ребенок!», «Дети знают толк в лужах!😊», «Ну как без луж то! Это и не детство даже!», «Дождика нам не надо, а вот радостью поделились — огромное спасибо!», «Молодцы, что позволяете дочке быть настоящим ребенком!😘», — комментируют подписчики. Некоторые даже позавидовали Веронике, что она может так беззаботно прыгать по лужам, ведь вряд ли окружающие правильно поймут взрослого человека, который будет делать также. Многие отметили, что девочка наверняка гуляла в момент съемки с папой, ведь мамы обычно не очень любят подобные забавы.

Напомним, Вероника — дочь Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой . Оба очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока.

Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music

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