Пятилетняя девочка выстрелила себе в глаз из отцовского пистолета

Ребенок, игравший с отцовским пистолетом, выстрелил себе в глаз. Медики приняли ребенка в тяжелом состоянии с застрявшей пулей в глазу. Об этом сообщают правоохранители

Девочка пяти летпоступила в детскую больницу в Колпино 16 августа. Ее привезли из дома в городе Никольское. Известно, что девочка нашла травматический пистолет 49-летнего отца и выстрелила себе в лицо. Медики приняли ребенка в тяжелом состоянии и диагностировали контузию глаза, с застрявшей пулей над веком.

Известно, что семья у пострадавшей благополучная и в поле зрения полиции не попадала.