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Пятилетняя девочка выстрелила себе в глаз из отцовского пистолета
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Пятилетняя девочка выстрелила себе в глаз из отцовского пистолета 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Ребенок, игравший с отцовским пистолетом, выстрелил себе в глаз. Медики приняли ребенка в тяжелом состоянии с застрявшей пулей в глазу. Об этом сообщают правоохранители
Девочка пяти летпоступила в детскую больницу в Колпино 16 августа. Ее привезли из дома в городе Никольское. Известно, что девочка нашла травматический пистолет 49-летнего отца и выстрелила себе в лицо. Медики приняли ребенка в тяжелом состоянии и диагностировали контузию глаза, с застрявшей пулей над веком.
Известно, что семья у пострадавшей благополучная и в поле зрения полиции не попадала.
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