Ещё
Эксперт: система сопровождения семей с приемными детьми поможет избежать трагедий
Далее:
Читайте также:
Ещё
Навка упала на льду из-за Киркорова
Навка упала на льду из-за Киркорова

Эксперт: система сопровождения семей с приемными детьми поможет избежать трагедий 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Создание системы профессионального сопровождения семей после оформления опеки над ребенком поможет предотвратить трагедии с приемными детьми. Такое мнение выразила директор Свято-Димитриевского детского центра православной службы помощи «Милосердие» Александра Аракелова.
"Сейчас такое сопровождение не является обязательным, а это вполне возможно на уровне школ приемных родителей. Специалисты-психологи и социальные педагоги, которые понимают, до какой степени требуется их участие в жизни семьи, смогут поддерживать постоянную неформальную связь с семьей, оказывать необходимую помощь в кризисных ситуациях, подавать тревожный сигнал, если заметят неладное", — приводит слова Аракеловой пресс-служба «Милосердия».
По ее словам, психологи, которые работали с потенциальными родителями на протяжении некоторого времени, могут оценить их психологическое состояние лучше, чем разовые обследования органов опеки.
"На основании разового обследования может быть много несправедливых отказов, а по-настоящему неадекватных людей могут не выявить. А ведь психологи, которые в течение двух месяцев обучения неформально и глубоко общаются с кандидатами, могут дать важные рекомендации и правильно оценить адекватность будущих родителей и ресурсы семьи — этого не могут делать работники опеки, поскольку у них нет соответствующей компетенции", — подчеркнула руководитель детского центра.
Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила ужесточить требования к приемным родителям, в частности, сократить число детей, одновременно передаваемых под опеку, а также более тщательно подходить к психологическому обследованию потенциальных родителей.
Психологическая подготовка
Руководитель Центра семейного устройства в Марфо-Мариинской обители милосердия Анастасия Пелячик предложила ввести единый стандарт для психологов, которые работают с приемными родителями.
"Требования к будущим замещающим родителям описаны у многих специалистов, работающих в сфере устройства детей в семьи. Кроме этого необходим единый стандарт профессиональных компетенций для психологов, которые проводят тестирование кандидатов в приемные родители, пишут о них заключение и сопровождают семью вместе с детьми", — сказала она.
По словам Пелячик, курсы повышения квалификации для психологов, проводящих диагностику кандидатов, позволят избежать опасности неадекватных заключений о будущих родителях.
Служба «Милосердие»
Православная служба помощи «Милосердие» входит в десятку крупнейших благотворительных организаций России. Служба объединяет 26 социальных проектов помощи сиротам, старикам, тяжелобольным детям и взрослым, бездомным и людям в беде.
ТАСС: последние новости
Глава МВД Италии решил изменить "гендерно-нейтральные" формулировки в анкетах Исследование: социальные медиа помогают воспитывающим детей отцам получать поддержку Суд отказал отцу из Новой Зеландии в возврате детей, вывезенных матерью в Новосибирск
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навка упала на льду из-за Киркорова11
5 научных фактов в пользу самоудовлетворения1
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Подросток потратил £15000, чтобы стать девушкой32
Данко отказывается платить алименты бывшей жене1
Видео
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение