Эксперт: система сопровождения семей с приемными детьми поможет избежать трагедий

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Создание системы профессионального сопровождения семей после оформления опеки над ребенком поможет предотвратить трагедии с приемными детьми. Такое мнение выразила директор Свято-Димитриевского детского центра православной службы помощи «Милосердие» Александра Аракелова.

"Сейчас такое сопровождение не является обязательным, а это вполне возможно на уровне школ приемных родителей. Специалисты-психологи и социальные педагоги, которые понимают, до какой степени требуется их участие в жизни семьи, смогут поддерживать постоянную неформальную связь с семьей, оказывать необходимую помощь в кризисных ситуациях, подавать тревожный сигнал, если заметят неладное", — приводит слова Аракеловой пресс-служба «Милосердия».

По ее словам, психологи, которые работали с потенциальными родителями на протяжении некоторого времени, могут оценить их психологическое состояние лучше, чем разовые обследования органов опеки.

"На основании разового обследования может быть много несправедливых отказов, а по-настоящему неадекватных людей могут не выявить. А ведь психологи, которые в течение двух месяцев обучения неформально и глубоко общаются с кандидатами, могут дать важные рекомендации и правильно оценить адекватность будущих родителей и ресурсы семьи — этого не могут делать работники опеки, поскольку у них нет соответствующей компетенции", — подчеркнула руководитель детского центра.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева предложила ужесточить требования к приемным родителям, в частности, сократить число детей, одновременно передаваемых под опеку, а также более тщательно подходить к психологическому обследованию потенциальных родителей.

Психологическая подготовка

Руководитель Центра семейного устройства в Марфо-Мариинской обители милосердия Анастасия Пелячик предложила ввести единый стандарт для психологов, которые работают с приемными родителями.

"Требования к будущим замещающим родителям описаны у многих специалистов, работающих в сфере устройства детей в семьи. Кроме этого необходим единый стандарт профессиональных компетенций для психологов, которые проводят тестирование кандидатов в приемные родители, пишут о них заключение и сопровождают семью вместе с детьми", — сказала она.

По словам Пелячик, курсы повышения квалификации для психологов, проводящих диагностику кандидатов, позволят избежать опасности неадекватных заключений о будущих родителях.

Служба «Милосердие»

Православная служба помощи «Милосердие» входит в десятку крупнейших благотворительных организаций России. Служба объединяет 26 социальных проектов помощи сиротам, старикам, тяжелобольным детям и взрослым, бездомным и людям в беде.