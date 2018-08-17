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Житель Березников снял на видео, как два ребёнка чуть не выпали из окна
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Житель Березников снял на видео, как два ребёнка чуть не выпали из окна 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
На днях на YouTube появилось 30-секундное видео, снято жителем города Березники. Мужчина стал очевидцем того, как с пятого этажа чуть не упали два маленьких ребёнка. Они баловались в открытом окне пятого этажа. Девочка и мальчик набирали в ёмкость воду и выливали её из окна на улицу. До возможной трагедии оставались секунды. И если прохожий не спугнул бы детей, могло случиться непоправимое.
Репортаж о произошедшем сняли на березниковском телевидении. Журналисты попытались поговорить с родителями малышей, но двери им никто не открыл. Соседей тоже не оказалось дома. Видеоролик отправили в полицию, чтобы взрослых, оставивших детей в опасном положении, проверили.
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