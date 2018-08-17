Появилось приложение, которое поможет сохранить семейные воспоминания

14 августа в российском App Store появилась бета-версия нового приложения Generation Transfer, которое позволяет создать цифровую версию ценных воспоминаний и хранить их в одном защищенном месте. Здесь можно хранить семейный детский архив, видео, дневниковые записи — и вообще все, что ценно для воспоминаний.

В отличие от социальных сетей, в закрытом безопасном пространстве Generation Transfer можно фиксировать реальные события жизни, делиться своими убеждениями, страхами и надеждами. Приложение позволяет собирать материалы для нескольких членов семьи. Доступ к информации будет только у того, кто получит от вас разрешение.

Создатели программы говорят о ней как о личной цифровой капсуле времени. На этапе беты они будут изучать, что именно пользователям удобно. Особенность приложения — это вопросы-подсказки от профессиональных психологов. Они помогают не пропустить важное и составить цельную картину личности родителя для ребенка.

Основатель проекта предприниматель Даниил Фельцман так говорит об опыте создания программы:

Я начал работу над приложением, когда стал отцом. Для меня важно, чтобы повзрослевший сын знал, каким человеком я был в это время. Мне не терпелось рассказать ему о настоящем себе и о мире вокруг.

Приложение подходит для родителей и детей.

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