В школу — с удовольствием: как подготовить ребенка к началу учебного года

Подготовить ребенка к школе это не только научить писать, читать, собрать новенький ранец и купить школьную форму. Это и правильно сформировать мотивацию, научить первоклашку объяснять собственное поведение и не бояться неудач. Это поможет сохранить нервы учеников и их родителей и спокойно пережить учебный год.

Восстанавливать режим надо заранее, минимум за неделю до начала учебы, а лучше за месяц. Первоклашка и так внутри себя волнуется, думает о новом, а если еще заниматься режимом в последние дни, то могут произойти капризы. Оксана Яковлева , семейный психолог, травматерапевт

Капризы могут произойти, когда ребенок вернулся с летних каникул, проведенных у бабушки с дедушкой. Здесь главное спокойствие. Продолжайте придерживаться своих правил, установленных дома. Например, ложиться спать в 9 вечера, смотреть телевизор по полчаса в день, не есть много сладкого. Объясняйте, что это необходимо, даже если придется повторять по несколько раз: ребенок будет провоцировать, проверяя этим границы взрослых. И если вы сможете выдержать эту проверку, он уступит вам, и игра в семье будет идти по правилам взрослых.

Самое важное поощрение в семье любовь. Все остальное заменители

Вместе с тем не забывайте показывать ребенку, что вы его любите, у него есть семья. Впитывая любовь, такой ребенок будет уверенным в школе. Он знает, что за ним стоят папа и мама, поэтому учеба всегда будет идти хорошо, советует семейный психолог.

Советы

Не сравнивайте и не критикуйте, а поддерживайте и говорите: у тебя все получится. Мотивировать это всегда хорошо. Если принимать ребенка со всеми неудачами, то ему будет легче преодолевать новые.

Чем тревожнее родители, тем тревожнее ребенок. Даже если вы волнуетесь, не показывайте это малышу.

Разговаривайте с ребенком на тему школы. Читайте рассказы, покупайте вместе ручки, тетради, пеналы, подбирайте гардероб детям это нравится.

Сформируйте правила и систему поощрения. Например, сделал домашнее задание всей семьей читаете сказку. А когда укладываете первоклашку спать, делаете ему массаж.

Чем старше ребенок, тем больше ему нужно свободы и ответственности. Например, помогайте ребенку делать задания, но не пытайтесь сделать все за него. Дайте ребенку совершить ошибку и исправить ее самостоятельно.

Объясняйте, как можно поступить, и выслушивайте все новости от ребенка это ресурс для сына или дочери.

Не исключайте игры из жизни ребенка. Современные дети идут рано в школу и еще не успели наиграться. Поэтому могут брать с собой любимую игрушку, чтобы играть на переменах.

Родителям стоит быть активными в школе, познакомиться с педагогами и родителями одноклассников своего ребенка Поменьше секций, побольше личного внимания Объясните ребенку, что школа это первый шаг во взрослую жизнь, и учеба подарит ему множество новых и полезных знаний, которые пригодятся в будущем. Елена Югова, учитель начальных классов лицея 86 Заранее предупредите своего первоклашку, что не все может получаться с первого раза. И в этом нет ничего страшного. Скажите, что не будете ругать его за неуспехи и обязательно поможете ему разобраться во всем, что он не понимает.

Советы

До начала учебного года постарайтесь выявить и устранить логопедические проблемы ребенка, если они есть.

Постарайтесь разгадывать с ребенком больше ребусов, кроссвордов, играйте в игры с буквами и цифрами. Прививайте ребенку любовь к книгам.

Не перегружайте ребенка кружками, секциями, чрезмерно ранним обучением иностранному языку. Всему свое время! Задача первоклассника адаптироваться к школе, усвоить программу 1 класса.

Усвоить социальные роли ученика и учителя помогут сюжетно-ролевые игры. Например, игры в Больницу, Школу, Детский сад. Умение примерять на себя чужие роли поможет ребенку стать активным на уроке, внимательно слушать себя, учителя, одноклассников.

Чтобы преодолеть импульсивность, присущую дошкольному возрасту, постарайтесь при общении с ребенком приучить его отвечать на вопросы не сразу, а подумав какое-то время. Возможна такая формулировка: Не спеши ответить, подумай. Опыт показывает, что дети отвечают на уроке лучше, если не торопятся.

Не стоит запрещать гаджеты!

Ребенок привык поздно вставать, у него меньше нагрузки. Да и каникулы у бабушки, летние лагеря переключают голову детей. Для того чтобы предупредить сложности смены режимов, следует помнить несколько моментов. Нужно запастись определенной долей терпения. Начинать следует с 1-2 часов повторения знаний за предыдущий год. Для этого пригодятся учебники прошлого года. Если ребенок много времени проводит за компьютером или телефоном, обсудите режимные моменты.

Полностью запрещать гаджеты не стоит, но стоит постепенно ограничить их использование. Также будет полезным переносить время сна чуть раньше. Мария Вебер , врач-психиатр

Также важно не приучать ребенка за конфетку соблюдать свой режим и правила. В основе в первую очередь должны быть слова поддержки за конкретные дела.