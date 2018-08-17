Женщина спасла младенца, брошенного в водосточную трубу — душераздирающее видео

Новорожденного мальчика с обтянутой вокруг шеи пуповиной мать затолкала в водосточную трубу диаметром в 30 сантиметров. Но его спасли.

Эта страшная история произошла в Индии. Проходящий мимо водосточной трубы продавец молока услышал из нее крики, и, подумав, что это котенок, уведомил об этом живущую неподалеку 45-летнюю женщину Гиту, сообщает Daily Mail.

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Когда она заглянула вниз, по ее телу прошла дрожь — в водосточной трубе диаметром около 30-и сантиметров был не котенок, а новорожденный малыш. На видео видно, как женщина тянет мальчика за ноги и вытаскивает его.

Мальчик, как показано на кадрах, почти полностью бледный и весь в грязи. Вокруг его шеи обтянута пуповина, которая даже не обрезана. Возможно, таким образом мать хотела его задушить. После этого женщина помыла младенца теплой водой и отвезла в больницу.

В медучреждении о ребенке позаботились — его полностью вылечили, и он абсолютно здоров. За ним присмотрят еще немного, после чего отправят в детский дом.

Как сообщают местные СМИ, после размещения видео в интернете, в больницу поступили десятки запросов с просьбой усыновить ребенка. Об этом думает и сама спасительница.

Полиция приступила к расследованию этого инцидента.