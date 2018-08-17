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Анне Хилькевич снятся роды
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Анне Хилькевич снятся роды 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Анна Хилькевич беременна, серьезный срок, однако дата родов, которые обозначили для нее врачи прошла и когда произойдет долгожданное событие неизвестно. Малыш совсем не торопится увидеть этот прекрасный мир. Медицина сейчас развивается очень стремительно, поэтому есть высокоточное оборудование, помогающее проводить качественную диагностику.
Обычно, беременность длится 40 недель, но ребенок является полностью доношенным уже в 38. Некоторые рожают в это время, но есть матери, которые носят плод на 4 недели дольше. Тем, кто никогда не рожал, может показаться, что четыре недели выдержать достаточно легко, это не так много времени, однако это совсем не так. Для беременной женщины, носить плод на несколько недель дольше занятие не из приятных.
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В связи с этим, не удивительно, что Хилькевич начинает сильно раздражаться, когда ее спрашивают «когда рожать будешь?». Все ее мысли сейчас заняты родами настолько сильно, что ей они даже снятся. Актриса рассказала, что во сне она точно была уверена, что родит 13 августа с 11 до 13 часов. Как это уже стало известным, сон не сбылся, поэтому пополнения в семье не состоялось. Изначально Хилькевич считала, что было бы идеальным родить на годовщину свадьбы со своим супругом.
Она во многих интервью говорила, что рождение ребенка именно 7 августа стало бы для ее семьи настоящим сюрпризом и подарком. Мать актрисы говорит, что дата рождения не так важна и не стоит планировать все настолько точно, ведь никто не может с уверенностью прогнозировать роды, даже высокоточное оборудование.
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Женский форум
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