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Методист центра «Обручевский» выступила в культурном центре «Вдохновение»
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Методист центра «Обручевский» выступила в культурном центре «Вдохновение» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Состоялась тематическая встреча «Тайм-менеджмент для мам: как все успеть» проекта «Оффлайн-среда».
В качестве консультанта и спикера в мероприятии принимала участие методист центра «Обручевский» и мама двух детей Кира Хлопок. Она отметила, что это новый формат встреч для мам и блогеров в ЮЗАО. В непринужденной атмосфере гости обсудили актуальные для родителей вопросы, приняли участие в дискуссии на тему тайм-менеджмента, поделились опытом, как расставлять приоритеты и грамотно управлять временем. Каждая мама смогла создать модный аксессуар текстильные бусы своими руками.
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